De comeback van René Vandereycken: “Het is absurd te stellen dat deze generatie beter moet doen dan in 1986”

Gelezen in de veranda van onze gastheer: “Ik heb vier maanden niet tegen mijn vrouw gesproken. Ik wilde haar niet onderbreken.” Droogkomiek René Vandereycken heeft in negen jaar geen interviews meer gegeven, sinds zijn ontslag als bondscoach eigenlijk. Vandaag spreekt hij wel weer, als WK-analist voor deze krant. Messcherp zoals zijn tackles als speler, gefundeerd zoals het de man betaamt die de vloerplaat goot voor de huidige generatie Rode Duivels. En ja, het was moeilijk hem te onderbreken.