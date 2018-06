Konijnenfluisteraar, hypnosetherapeut of Ayurveda-specialist: u kan het allemaal worden met Vlaamse subsidies

Wie konijnengedragstherapeut wil worden, of bijvoorbeeld iemand wil leren hypnotiseren, kan daarvoor Vlaamse subsidies krijgen via de kmo-portefeuille. Die subsidies zijn eigenlijk bedoeld voor bedrijven om hun personeel bij te scholen. Vlaams Parlementslid Peter Van Rompuy (CD&V) heeft daar vragen bij: “Dit moet beter worden ­gecontroleerd.”

“Een goed opgevoed konijn waarmee je een hechte band hebt, die moeiteloos aanleert en geen probleemgedrag vertoont.” Dat krijg je als goede konijnengedragstherapeut, belooft de website van de Toscanzahoeve in Aarschot. In een brochure staat dat de opleiding makkelijk 2.700 euro kost. Prijzig, maar de cursist kan een beroep doen op de kmo-portefeuille, zo kondigt de Toscanzahoeve aan. Via die portefeuille levert de Vlaamse overheid financiële steun aan bedrijven of zelfstandigen die hun personeel willen bijscholen, of die zelf een managementcursus willen volgen. Tot 40 procent van de investeringen wordt terugbetaald.

Konijnentherapeut is maar één van de vele tientallen opleidingen en teambuildings bij de Toscanzahoeve. De zaakvoerster bevestigt dat het merendeel van haar cliënteel een beroep doet op de kmo-portefeuille. “Terecht”, zegt ze. “We helpen een heleboel kmo’s die met dieren willen werken via teambuilding, coaching of personal branding. Of we helpen mensen die zich willen heroriënteren, en met dieren willen werken.”

Vlaams Parlementslid Peter Van Rompuy (CD&V) heeft zijn vragen bij het systeem Foto: BELGA

Hypnotherapeut

“In totaal zijn 1.900 bedrijven erkend, die opleidingen mogen aanbieden die Vlaamse subsidies krijgen”, weet Parlementslid Peter Van Rompuy, die de lijst kon inkijken. “Er staan enkele dienstverleners op die lijst waarbij vraag­tekens geplaatst kunnen worden.”

Zo is er hypnosecentrum.be, die de opleiding tot hypnotherapeut aanbiedt. “Onze cliënten zijn meestal therapeuten die zich bijscholen. Zo is er binnenkort een opleiding voor tandartsen”, klinkt het. Maar de website kondigt in oktober ook een tweedaagse opleiding voor verkopers aan.

Op de lijst staat ook nog een Gentse vzw die opleidingen geeft in Ayurveda: een oude traditionele geneeswijze uit India. Wie vorig jaar meewilde op een studiereis van veertig dagen naar India, kon aankloppen bij de kmo-portefeuille voor subsidies.

Systeem niet aangepast

Bij het toekennen van de subsidies gaat de Vlaamse overheid uit van vertrouwen: wie een opleiding bij een erkend bedrijf volgt, hoeft niet te veel papierwerk in te vullen om het geld te ontvangen. “Dat daardoor steeds meer ondernemingen subsidies aanvragen, is goed nieuws”, zegt Van Rompuy. “De Vlaamse overheid investeerde deze legislatuur al 179 miljoen euro. Maar ik roep bevoegd minister Muyters op om het aantal controles gevoelig te verhogen, om misbruik tegen te gaan.”

Philippe Muyters (N-VA) moest drie maanden geleden al 101 ondernemers terugfluiten, die via de KMO-portefeuille helikopterlessen hadden gevolgd. Maar de minister is niet van plan om het systeem aan te passen, door op voorhand meer vragen te stellen aan de aanvragers. “Het moet laagdrempelig blijven. Maar ik heb het Agentschap de opdracht gekregen om het aantal controles achteraf gevoelig op te drijven.”