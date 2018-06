CLUBNIEUWS. Engelse interesse voor smaakmaker van Club, Anderlecht heeft verdediger bijna beet

Drie inkomende, maar voorlopig nul uitgaande transfers voor Club Brugge. Al komt daar misschien snel verandering in: Anthony Limbombe staat immers in de belangstelling van een club uit de Premier League. Anderlecht wil absoluut een vervanger voor Uros Spajic en staat dicht bij een Bosnische verdediger. Colin Coosemans heeft zijn transfer naar KV Oostende dan weer bijna beet. Het clubnieuws van de dag.

Huddersfield denkt aan Limbombe

Anthony Limbombe (23) staat in de belangstelling van Huddersfield Town. De ­Engelsen beleefden vorig seizoen een geslaagd debuut in de ­Premier League en willen investeren in nieuwe spelers. Limbombe is een van de targets voor de ploeg van Laurent ­Depoitre. De overstap van Siebe Schrijvers werd gisteren overigens gefinaliseerd. De Limburger tekende tot 2022 bij Club en kost zo’n drie miljoen euro.(gma)

Vranjes bijna van Anderlecht

Anderlecht wil absoluut een vervanger voor Uros Spajic, die voor 7 miljoen naar Krasnodar trok. De Servische verdediger Jago Vukovic (Olympiakos) werd aangeboden, maar Hein Vanhaezebrouck is een grotere voorstander van Ognjen Vranjes van AEK Athene. De 28-jarige Bosniër heeft daar maar één jaar contract meer en moet circa 2 miljoen kosten. Anderlecht zal een inspanning leveren en Vranjes snel aanwerven. De 36-voudige Bosnische international genoot in de winter al interesse van paars-wit en wou toen al komen. Hij stuurde toen al eens zijn kat naar de training van AEK, maar de Grieken bogen toen niet. Zijn komst verandert niets voor Chancel Mbemba van Newcastle. Ook voor hem blijft RSCA de forcing voeren.(jug)

Coosemans dicht bij drie jaar KVO

Colin Coosemans heeft zijn transfer naar KV Oostende bijna beet. De 25-jarige doelman heeft zijn keuze definitief gemaakt en het contract voor drie jaar ligt klaar om te tekenen. De clubs zijn er zo goed als uit. Er was een groot verschil tussen vraag en aanbod, maar Malinwa deed wat van de prijs en Oostende toont zich nu toch bereid om een extra inspanning te doen. Als alles meezit, wordt de transfer in het begin van de week afgerond. Voor Malinwa is het vertrek van Coosemans geen probleem, het heeft met de Nederlander Michael Verrips (21) al een vervanger en haalde eerder ook Bram Castro.(dvd, jve)

AA Gent heeft akkoord over vervanger Gigot

AA Gent blijft niet bij de pakken zitten na het vertrek van ­Samuel Gigot voor acht miljoen euro naar Spartak Moskou. De Buffalo’s hebben een akkoord op clubniveau voor drie miljoen euro met de Bulgaarse kampioen Ludogorets over de Oekraïner Igor Plastun . Met de speler zelf lopen de gesprekken nog. Plastun is een 27-jarige rechtsvoetige centrale verdediger en voormalig Oekraïens belofte-international. Hij is met zijn 1m93 kopbalsterk en beschikt over een goede crosspass met rechts.

Verder lekte uit dat de Buffalo’s de verrichtingen volgen van de 21-jarige Zweedse centrale middenvelder Eric Smith, die aan de slag is bij Norrköping. (vdm, ssg)

*** Volgens Turkse media heeft Standard een akkoord met tweedeklasser Altinordu over Erce Kardesler (24). De Rouches betalen naar verluidt 1,5 miljoen euro voor de Turkse doelman.(svc)

*** Keepers Hendrik Van Crombrugge (25, Eupen) en Thomas ­Kaminski (25, Kortrijk) genieten beiden interesse van Strasbourg.(dvd)

*** Alexis Saelemaekers (18) kreeg een nieuw contract en ligt nu tot 2022 vast bij Anderlecht.(bvv)

*** Moeskroen heeft met Luka Lukovic (22) een nieuwe middenvelder beet. De Serviër komt over van FK Backa.(jug)

*** Dany Verlinden (54) wordt keeperstrainer bij Cercle Brugge.(kv)