5-jarige sterft in lift van winkelcentrum

Een jongetje van vijf is vrijdagavond omgekomen in een winkelcentrum in het Franse Argenteuil. Hij kwam vast te zitten nadat een lift plots technisch defect geraakte. Zo’n duizend mensen werden geëvacueerd na het incident, momenteel loopt een onderzoek naar de precieze omstandigheden. Dat melden Franse media.

Het incident gebeurde vrijdagavond rond 19 uur in Argenteuil, een gemeente in het Franse departement Val-d’Oise en voorstad van Parijs. Een jongetje van vijf was met zijn gezin in het winkelcentrum Côte Seine toen het misliep bij de lift: toen hij die naar de eerste verdieping wou nemen, kwam hij vast te zitten door een technisch defect.

Er werd meteen een psychologische cel naar het winkelcentrum gestuurd om het gezin en de omstaanders bij te staan. Het winkelcentrum werd ontruimd: zo’n duizend mensen werden geëvacueerd door de lokale politie. Er loopt een onderzoek naar de precieze omstandigheden van het ongeval.