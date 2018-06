Twee Kosovaren gearresteerd voor beramen van aanslagen in België

Navo-troepen in Kosovo Foto: AFP

Twee Kosovaren, een man en een vrouw, zijn in Kosovo gearresteerd op verdenking van het plannen van terreuraanslagen in onder meer België en Frankrijk. Een van de twee verdachten heeft de Belgische nationaliteit.

De arrestaties vonden dinsdag al plaats, maar het nieuws raakte nu pas bekend. Over de identiteit en de motivatie van het duo is niets bekendgemaakt.

De twee zouden zelfmoordaanslagen met bomauto’s hebben gepland tegen soldaten van de NAVO-troepen in Kosovo en ‘op plaatsen waar veel burgers komen’, aldus een communiqué van een rechtbank in Pristina. Daarnaast beraamden de man en de vrouw ook zelfmoordaanslagen in België en Frankrijk.

Het duo blijft een maand in voorlopige hechtenis.