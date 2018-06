Opgelet: elektronicawinkels sjoemelen met prijzen tv’s in aanloop naar WK

Nu het WK bijna van start gaat, pakken multimediawinkels uit met promoties, stuntprijzen en ongeziene acties bij de aankoop van een nieuw televisietoestel. Alleen zijn die “duivelse promo’s” vaak helemaal niet zo bijzonder, integendeel. Elektronicawebsite Tweakers vergeleek de grootste ketens uit ons land en oordeelde streng: “We vonden valse afprijzingen.”

Het is stilaan een traditie geworden: telkens er een belangrijk voetbalkampioenschap aankomt, slaan de multimediawinkels de consument om de oren met promoties. Al bleek uit het verleden dat die zogenaamde unieke stuntprijzen geen garantie zijn op een goede koop (noch op winst voor het Belgische team). Met het WK in het vooruitzicht, ging de website Tweakers.net, die zich specialiseert in het beoordelen van technologische snufjes, multimedia en software, daarom op onderzoek uit. Een aantal aanbiedingen van Mediamarkt, Krëfel en Selexion werden vergeleken en bestudeerd. Het verdict? Sommige afprijzingen zijn vals.

Dubieus spel

Het zou niet de eerste keer zijn dat Mediamarkt, een van de populairste winkelketens van ons land, betrapt wordt op valse promoties. Al is dat deze keer niet het geval, volgens de onderzoekers. “Mediamarkt kunnen we dit keer niet op fouten betrappen, maar de twee anderen spelen vaak een dubieus spel”, zegt Steven Hermans van Tweakers. “Ze bieden een aantal mooie afprijzingen aan, maar een aantal anderen blijken vals te zijn. Ze afficheren bijvoorbeeld prijzen die ze ook al in maart of april hanteerden, toen er geen acties liepen.”

Mediamarkt

Bij Mediamarkt klopten de promoties, al was er soms - bij een klein aantal toestellen - wel nog een lagere prijs te vinden bij de concurrentie.

Selexion

Selexion, dat een hele WK-folder maakte, doet het minder goed dan Mediamarkt: vaak is het onduidelijk met welke prijs uit het verleden ze zélf vergelijken.

Een voorbeeld: in de folder staat bij een Samsung-toestel de oudere prijs van 2.499 euro doorstreept, de nieuwe ‘promoprijs’ is 1.699 euro. Maar volgens Tweakers staat die prijs al wekenlang voor dit model. Daarnaast zou het toestel bij een concurrent nog eens 300 euro minder kosten.

WK-folder van Selexion

Krëfel

Bij Krëfel valt de Philips-tv voor 549 euro op. Een superpromo. Al is het niet echt duidelijk waarom het er een zou zijn, de prijs is ook daar immers al weken hetzelfde. En ja, ook deze televisie is tot 70 euro goedkoper bij de concurrentie.

Tweakers besluit dat de prijzen van dergelijke buitenkansjes vaak nog erg hoog liggen. “Consumenten die een bepaald type toestel op het oog hebben, kunnen dus best eerst via Google of via een prijsvergelijker checken of het toestel van hun voorkeur niet goedkoper is in een andere winkel. Het verschilt soms honderden euro’s”, aldus Hermans.

”Groter en duurder”

Tweakers heeft ook nog een conclusie over de voorkeur van de gemiddelde Vlaming wat televisietoestellen betreft. Die wil namelijk wel best veel geld uitgeven aan een tv, en dan nog het liefst aan een groot exemplaar. “We zien dat de gemiddelde Vlaming vandaag op zoek is naar een grotere tv dan vier jaar geleden”, zegt Hermans. “Toen was een consument vaak al tevreden met een beeldscherm tussen de 40” en 50”, nu ligt de voorkeur op toestellen tussen de 50” en 60”. Voor sommigen mag het nog groter.”