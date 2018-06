“Steevast kluisje 69 bij bezoek aan onze mannen”: Onderzoek naar wantoestanden in gevangenis Merksplas

Brussel - Het Gevangeniswezen neemt een klachtenbrief over wantoestanden in de gevangenis van Merksplas ernstig, en opent een onderzoek. “We kunnen niet langer aanzien hoe ­onze mannen wegkwijnen”, zo schreven de vrouwen van enkele gevangenen in een open brief.

Het gebouw uit 1825 is in een erbarmelijke staat. Een toilet moest onlangs gesloten worden omdat er geen stromend water is. Volgens de vrouwen krijgen hun mannen geen psychologische hulp, en worden ze amper voorbereid op hun vrijlating.

Daarnaast zijn er klachten ingediend over een denigrerende behandeling bij het ongestoord bezoek. “Als we op ongestoord bezoek gaan, krijgen we steevast kluisje 69. Moet dat echt? Ongestoord bezoek is sowieso al niet echt prettig omdat iedereen weet wat je komt doen. Je moet er dan ook nog de opmerkingen van de bewakers bijnemen”, aldus een partner van een gedetineerde.

“Het toilet op de parking werd gesloten omdat er geen stromend water is en bijgevolg niet beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne”, zegt Kathleen Van De Vijver van het Gevangeniswezen. “In principe is dat ook een bevoegdheid van de Regie der Gebouwen. Met kluisje 69 zit het Gevangeniswezen wel verveeld. “Noch directie, noch dienst PA (penitentiair assistent) waren hiervan op de hoogte. Er worden instructies gegeven dat dit niet meer kan. Over denigrerende opmerkingen hebben we geen weet.”