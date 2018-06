Pro League houdt geen rekening met KV Mechelen: “Het is een veldslag die we verliezen, maar niet de oorlog”

Maandag beslist de rechter in kort geding eindelijk of KV Mechelen volgend seizoen in 1A of 1B uitkomt. De Pro League trekt zich daar weinig van aan. Het heeft zijn 1A-kalender (zonder Malinwa) al klaar en informeerde de clubs dat het die dinsdag online zal publiceren. “Dat vinden wij heel opmerkelijk. Meer zelfs: het is een gebrek aan respect voor de rechterlijke macht”, zegt KV-voorzitter Johan Timmermans.

Deze week nog werd Timmermans uit de raad van bestuur van de Pro League gestemd en verloor hij ook zijn mandaat in het Uitvoerend Comité van de voetbalbond. Bondsvoorzitter Gérard Linard pikte het niet dat KV naar de rechter stapte om de ongezonde situatie van Moeskroen aan te klagen. “Ach ja, dat is allemaal politiek. Het is een veldslag die we verliezen, maar niet de oorlog”, aldus Timmermans. “Trouwens: mijn club KV Mechelen is nog altijd belangrijker dan die organen.”