Rafael van der Vaart, einde contract in Denemarken, denkt op 35e nog niet aan stoppen

Rafael van der Vaart is nog niet van plan zijn voetbalschoenen op te bergen. De voormalige Nederlandse international, 35, zit zonder club nadat zijn contract bij de Deense kampioen FC Midtjylland afliep. “Ik heb nog een seizoen in de tank, ik wil graag verder spelen. Waar mijn toekomst ligt, weet ik nog niet”, laat hij zaterdag optekenen in Bild.