Kopzorgen voor titelverdediger Duitsland richting WK: tegenvallende resultaten en spelers met Turkse roots uitgefloten door eigen fans

Regerend wereldkampioen Duitsland stapt met de kopzorgen op het vliegtuig richting Rusland. Sportieve zorgen omdat de Mannschaft wel erg veel moeite had om Saoedi-Arabië opzij te zetten. Maar ook extra-sportief: het Duitse publiek keerde zich in de uitzwaaimatch tegen middenvelder Ilkay Gündogan, die bij iedere baltoets een fluitconcert over zich heen kreeg.

Het was niet de eerste keer dat Gündogan een fluitconcert van de eigen Duitse fans over zich heen kreeg. De speler van Manchester City ontving, samen met Mesut Ozil, ook al in de oefenmatch tegen Oostenrijk (2-1 verlies) boegeroep bij elke baltoets. Maar tegen Saoedi-Arabië ontbrak de Arsenal-middenvelder met een lichte knieblessure waardoor Gündogan na zijn invalbeurt kop van jut was voor de achterban en bij iedere baltoets getrakteerd werd op negatieve commentaren.

De aanleiding voor de fluitconcerten is een ontmoeting tussen de twee Duitse spelers met Turkse roots met de gecontesteerde, Turkse president Recep Tayyip Erdogan afgelopen maand. De twee gingen op de foto en Gundogan plaatste die op sociale media met als bijschrift ‘My president.’ De Duitse voetbalbond riep de middenvelder daarvoor al op het matje en vlak voor het WK nemen ook de fans beiden daarvoor stevig op de korrel.

De bewuste foto met Turks president Erdogan. Foto: REUTERS

Geen politiek statement

“De reacties hebben invloed op mijn spel”, vertelde de ploegmaat van Kevin De Bruyne bij Manchester City na de match tegen Oostenrijk al. “Vooral omdat bepaalde beschuldigingen 100% onjuist zijn. De foto met Erdogan is genomen op een evenement voor het goede doel waar alle Premier League-spelers met Turkse roots waren uitgenodigd. Een politiek statement? We hebben een sterke connectie met Turkije, maar dat betekent niet dat ik Steinmeier niet erken als onze president en Merkel als onze bondskanselier.”

Duits bondscoach Joachim Löw nam het na de match tegen Saoedi-Arabië op voor zijn middenvelder. “Dat een nationale voetbalspeler uitgefloten wordt door zijn eigen landgenoten helpt niemand vooruit”, zei hij aan ARD. “Wat moet Ilkay nu doen? Ok, hij nam de foto. Maar hij heeft ondertussen zijn steun voor de Duitse waardes onderstreept. Dit mag geen issue meer zijn.”

Ozil en Gundogan op de bank bij Duitsland. Foto: Photo News

Woelige voorbereiding

Ook sportief loopt het niet ideaal voor de titelverdediger in Rusland. Duitsland kon voor vrijdag nog niet winnen in 2018. Het speelde gelijk tegen Spanje en verloor daarna tegen Brazilië en Oostenrijk. De moeizame 2-1 overwinning in de uitzwaaimatch tegen Saoedi-Arabië was in die zin tekenend voor de woelige voorbereiding van de Duitsers met ook nog het ongenoegen over de niet-selectie van Leroy Sané. De titelverdediger heeft in laatste instantie vertrouwen getankt voor het WK, maar de Duitse ploeg stapt ook met heel wat kopzorgen op het vliegtuig richting richting Rusland.