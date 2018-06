NV-A Gent stelt programma voor: alle knips weg, meer camera’s, duizend nieuwe woningen en een Central Park

Gent - “De Gentenaren hebben nood aan verandering en wij zijn de enige partij die de kiezer kan garanderen dat we niet met het roodgroene kartel zullen besturen”, zei Anneleen Van Bossuyt strijdvaardig op de voorstelling van het Gentse N-VA programma deze morgen. “En natuurlijk ben ik kandidaat-burgemeester.”

Net toen lijsttrekker Anneleen Van Bossuyt was begonnen met haar speech in de fraaie stadstuin van restaurant Table d’Alix aan de Kortrijksesteenweg, begonnen de klokken van een kerk in de omgeving te luiden. Het gebeier hield minutenlang aan. “Dat is Mieke Van Hecke die aan het klokzeel hangt om de toespraak te saboteren”, lachte iemand.

Een grapje, want de CD&V is, samen met de Open VLD, de partner waar N-VA naar lonkt om na 14 oktober Gent te besturen. “Een Zweedse coalitie (van christendemocraten, liberalen en Vlaams-nationalisten, red.) zoals onze federale regering is mijn voorkeursploeg”, zegt Van Bossuyt.

Offert zij zich dan op om Mattias De Clercq (Open VLD) burgemeester te laten worden? “Kijk, wij hebben het niet over postjes maar over inhoud. Na 14 oktober bekijken we dat wel. Maar uiteraard ben ik kandidaat-burgemeester.”

Speerpunten

Het programma van N-VA Gent is verpakt in vijf speerpunten:

N-VA stelde haar programma voor in de stadstuin van Table d’Alix Foto: dvh

1.”Onverbiddellijk voor criminaliteit en overlast”

N-VA wil méér camera’s dan er nu hangen. “Niet om boetes te kunnen uitschrijven maar om de veiligheid te verhogen en bijvoorbeeld rondtrekkende daderbendes te vatten nog voor ze toeslaan”, aldus Van Bossuyt. “De criminaliteitscijfers dalen in Gent immers minder snel dan in de rest van Vlaanderen.”

De partij wil ook dat burgers zelf een oogje in het zeil houden door middel van buurtinformatienetwerken.

2. “Geen knips, wel slimme verkeersroutes”

“Automobilisten moeten verleid worden om de auto thuis te laten als zij naar de stad komen, maar niet verplicht”, vindt de lijsttrekker. “Nu is de fiets een heilige koe in Gent maar niet iedereen is in staat de fiets te nemen.”

Zij is ervan overtuigd dat alle knips weg moeten. Als alternatief wil zij inzetten op meer en beter parkings aan de rand van de stad. N-VA wil ook een app invoeren die je toont met welke vervoermiddelen (tram, deelfietsen...) je het makkelijkst op een bestemming in het centrum kan raken en waarmee je ook meteen alles kan betalen.

Er moet ook meer geluisterd worden naar de klachten en voorstellen van ondernemers en voor elke deelgemeente moet een afzonderlijk mobiliteitsplan opgesteld worden.

Central Park

3. “Een thuis voor iedereen”

N-VA vindt dat ouders zelf de school van hun kinderen moeten kunnen kiezen. Idem voor de kinderopvang.

Op school mag alleen Nederlands worden gesproken. “Een derde van de Gentse leefloners spreekt onze taal niet. Wie weigert inburgeringscursussen te volgen mag best gesanctioneerd worden.”

4. Jobs en betaalbare woningen

N-VA vindt het vreemd dat er nergens in Vlaanderen meer leefloners zijn terwijl er alleen al in de haven honderden vacatures zonder specifieke diploma-eisen niet ingevuld raken. “De wil moet er zijn om te werken”, aldus Van Bossuyt en ze voegt er fijntjes aan toe: “En je moet natuurlijk ook ter plekke geraken.”

N-VA maakt zich sterk om, als het de verkiezingen wint, meteen daarna te beginnen aan de bouw van 1000 woningen op 7 sites in het Gentse. “Die gronden zijn gegund maar omwille van allerlei redenen laat de stad na om verder te doen.”

N-VA wil komaf maken met allerlei “pesterijtjes” zoals de verplichting om passiefhuizen te bouwen. Veel te duur, vindt N-VA.

5. Meer plaats voor ondernemen

Ondernemers en handelaars krijgen niet het respect dat ze verdienen, aldus N-VA Gent.

Ten slotte lanceert N-VA nog het opmerkelijke voorstel om het Citadelpark om te vormen tot een “Central Park op maat van Gent.”

“In plaats van de fly-over op te doeken zouden we beter het bestaande groen opwaarderen”, zegt Anneleen Van Bossuyt. “Met een centraal café, een parkfestival, parkwachters en een tunnel voor fietsers en voetgangers vanop de Kunstlaan.”