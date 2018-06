TUI-vliegtuig naar Palma moet halverwege terugkeren omdat “papieren niet in orde zijn”

Zaventem / Oostende - Het TUI-vliegtuig vol Belgen dat vrijdagmiddag richting Palma de Mallorca vloog, is halverwege de vlucht plots moeten terugkeren. Niet naar Oostende, van waar het vertrok, maar wel naar Brussel. De reden? Een vergetelheid met de boorddocumenten waardoor een technisch team de veiligheidscontrole opnieuw moest doen. Een administratief foutje met grote gevolgen: 163 passagiers brachten de nacht door op hotel en kunnen pas vanavond, zo’n 28 uur vertraging later, vertrekken naar hun favoriete vakantieoord.

Vrijdagnamiddag, om 16.20 uur stipt, vertrok het vliegtuig van TUI probleemloos richting Palma de Mallorca, het populairste vakantieoord op het Spaanse eiland Majorca. Alles leek goed te gaan, tot de passagiers op de schermen in het vliegtuig zagen dat de vliegroute drastisch wijzigde: het maakte rechtsomkeer. Er volgde vrijwel meteen een mededeling van de piloot: “We keren terug naar België, naar Brussel. Er is iets mis met de boorddocumenten.”

De 163 passagiers van vlucht TB5697 weten op dat moment niet wat er precies aan de hand is. “We vlogen al boven Clermont-Ferrand (een stad in de Franse regio Auvergne, nvdr), toen de piloot ons de boodschap gaf dat we zouden terugkeren. Meer informatie kwam er niet”, vertelt A. R. aan onze redactie. De vrouw uit Ieper probeerde tevergeefs een uitleg te krijgen. “Niemand wist hoe het zat. Het enige dat we te horen kregen, was dat we rechtsomkeer maakten. Niet naar Oostende, maar naar Brussel. Bij het uitstappen vroeg ik het nog zelf aan de piloot, maar hij kon ons niet uitleggen wat nu precies het probleem was. Hij wist het precies zelf niet zo goed.”

Overnachting in hotel

Zodra het vliegtuig landt in Zaventem, worden de passagiers gevraagd om hun bagage af te halen en te wachten op een shuttlebus richting hotel. Daar kunnen ze nog iets eten en overnachten, de volgende vlucht richting Palma zou immers pas een dag later vertrekken.

Maar ook de tocht naar de Holiday Inn in Diegem verloopt niet echt vlot. “We werden gevraagd naar niveau 3 te gaan, maar van daar vertrok het busje helemaal niet”, zegt A.R. “Uiteindelijk heeft het twee uur geduurd vooraleer we in het hotel waren. Dat was erg vermoeiend, zeker voor de aanwezige kindjes.”

Woordvoerder Piet Demeyere: “In de luchtvaartsector hanteren we een zero tolerance-beleid” Foto: TUI

Onvolledige boorddocumenten

Wanneer de passagiers in het hotel arriveren, omstreeks 21 uur, weten ze nog steeds niet waarom hun vliegtuig plots rechtsomkeer maakte. Pas ’s ochtends vroeg krijgen ze een mailtje met meer uitleg: de piloot moest terugkeren door een technisch probleem.

“Eigenlijk was het eerder een administratief probleem”, zegt TUI-woordvoerder Piet Demeyere aan onze redactie. “Het vliegtuig had net controle gehad en technische updates gekregen. Helaas stond één element niet op de boorddocumenten vermeld. Toen de piloot dat besefte en doorgaf aan de controleposten, moest hij onmiddellijk terugkeren.”

Zero tolerance

Geen technisch mankement dus. De veiligheid van de passagiers kwam nooit in het gedrang. Maar een vol vliegtuig met meer dan 160 passagiers laten terugkeren door een administratieve vergetelheid, is wel een erg ingrijpende beslissing. Is dat echt nodig? Volgens Demeyere wel. “Elke luchtvaartmaatschappij die zichzelf ernstig neemt, moet op zo’n moment terugkeren”, legt hij uit. “Stel je maar eens voor dat deze kleine administratieve fout betekent dat er ook andere fouten in de documenten geslopen zijn. Met die onzekerheid kunnen wij niet verder vliegen. In de luchtvaartsector hanteren we een zero tolerance-beleid, voor de veiligheid van de passagiers.”

Terug naar Oostende

Door dat strenge beleid, liepen de passagiers wel heel wat vertraging op. Zo’n 28 uur. Want dat ene vergeten element, zorgde ervoor dat de controle volledig opnieuw moest gebeuren. Niet in Oostende, maar in Brussel. “Niets wordt aan het toeval overgelaten, het document wordt volledig opnieuw ingevuld”, aldus Demeyere. “Dat gebeurt niet in Spanje of Oostende, maar in de loods op Zaventem. Het technische team kan het toestel daar als prioriteit behandelen en snel schakelen.”

Al was dat niet snel genoeg voor de vrouw uit Ieper. “Om 13 uur zouden we worden opgehaald met een autocar om terug naar Oostende te vertrekken”, zegt A.R. “Om daar dan pas de vlucht van 20 uur richting Palma te nemen. Zo lang wilden we niet meer wachten, dus hebben we zelf een vroegere vlucht met Brussels Airlines geboekt. Dan kunnen we eindelijk aan onze vakantie beginnen.”

Voor passagier Jeoffrey Huyghe uit Roeselare komt er geen vakantie meer. Hij zou voor een erg kort tripje naar Mallorca gaan. “Ik zou van vrijdagavond tot zondagochtend blijven om er het vrijgezellenfeest van een vriend bij te wonen”, zegt hij. “Voor mij was het dus niet meer de moeite om voor een dag over en weer te reizen.” Al ziet Jeoffrey het positieve er wel van in: “Ik ben ontgoocheld dat ik niet mee kan vieren, maar nu ben ik voor Vaderdag wel thuis bij mijn vrouw en kindjes.”

De passagiers krijgen een schadevergoeding. Foto: BELGA

Schadevergoeding

Jeoffry’s trein uit Zaventem werd afgelast waardoor hij zich genoodzaakt zag de taxi naar Roeselare te nemen, A.R. uit Ieper boekte haar snellere vlucht met een andere luchtvaartmaatschappij. Kosten die hoog oplopen, en dat allemaal door een administratief foutje.

“Elke passagier zal een schadevergoeding van 240 euro krijgen”, aldus Demeyere van TUI. “Of ze nog met onze vlucht naar Palma vlogen of niet, ze hebben er allemaal recht op.”

