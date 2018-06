Immigrant wint jackpot van 315 miljoen: “Gelukkig heb ik niet naar mijn zoon geluisterd”

Een Afrikaanse immigrant, die in 1996 naar de Verenigde Staten trok, heeft afgelopen week de jackpot van 315 miljoen dollar gewonnen. Omgerekend is dat zo’n 267 miljoen euro. Tegen het advies van zijn zoon in speelde hij al meer dan twintig jaar mee met verschillende loterijen.

Tayeb Souami (56) was op weg naar de carwash toen hij besloot om toch maar weer een lotje te kopen in de supermarkt 7-Eleven. Toen hij de volgende dag terugging, viel zijn mond open. Hij had alle nummers juist in de New Jersey Powerball jackpot. Hij was dus op slag multimiljonair.

Nochtans had zijn twintigjarige zoon hem altijd gezegd “dat hij toch nooit zou winnen”. Een advies dat de vader van twee kinderen gelukkig in de wind sloeg.

“Gelukkig heb ik daar niet naar geluisterd. Vaders weten het toch altijd beter”, reageerde Souami vrijdag tijdens de overhandiging van de cheque.

De man is nu van plan om de hypotheek op zijn huis af te lossen en de opleiding van zijn beide zoons te betalen. Wat hij met de rest van het gigantische bedrag gaat doen, bespreekt hij binnenkort met een financieel adviseur.