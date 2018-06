Martinez probeert druk af te houden: “We gaan niet naar het WK om wereldkampioen te worden”

Bondscoach Roberto Martinez durft dan wel de woorden wereldkampioen in de mond te nemen, maar veel meer dan dat is het ook niet. De Spanjaard zegt dat hij wel wil proberen om samen met de Rode Duivels wereldkampioen te worden, maar beweert dat België niet naar Rusland trekt om wereldkampioen te worden. “We hebben een sterke groep en we maken nog kans op de wereldtitel omdat we gekwalificeerd zijn. Maar we gaan niet naar Rusland om het WK te winnen, wel om het te proberen”, zei hij in een interview met Le Soir.

Over de huidige ‘gouden’ generatie van de Rode Duivels is zowat alles al gezegd en geschreven. De druk stijgt. Na twee kwartfinales op de afgelopen twee grote toernooien, ligt de lat nu hoger voor hen. Bondscoach Roberto Martinez gaat daar niet in mee en heeft het in Le Soir niet over het doel van de Duivels. “Ons eerste doel is om zo goed mogelijk te spelen. Als er een ploeg beter is dan wij en als we er alles aan hebben gedaan, zullen we een nederlaag accepteren.”

Martinez zegt dat de mensen niet moeten verwachten dat ze alles perfect zullen doen op het WK. “We moeten niet verwachten dat we met 3-0 zullen winnen tegen Panama. Op een WK gebeurt dat niet en als het toch gebeurt is dat eerder uitzonderlijk. Er kan maar een van de 32 landen de titel pakken. Wij maken nog kans, omdat we gekwalificeerd zijn. Dat kunnen Nederland en Italië al niet meer zeggen. Maar we gaan niet naar Rusland om wereldkampioen te worden, wel om het te proberen.”

Onverwacht twee jaar extra

De 44-jarige Spanjaard zegt ook nog hij bij zijn aanstelling niet verwachtte om langer dan twee jaar bondscoach te blijven. Een tijdje geleden verlengde Martinez zijn contract tot na het EK in 2020. “Ik dacht dat het werk bij een nationale ploeg minder interessant zou zijn dan bij een club. Maar ik vond de jeugd en de mogelijkheid om de toekomst voor te bereiden steeds boeiender. De voetbalvond kwam zelf met het voorstel om mijn contract te verlengen en ik dacht dat het voor de nationale ploeg wel een goede zaak zou zijn om mijn werk verder te zetten”, aldus Martinez in Le Soir.