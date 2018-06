Deense Gent-verdediger vertrekt amper een half jaar na transfer al terug naar vorige club

De Zweedse topclub Malmö FF heeft zaterdag aangekondigd Anders Christiansen opnieuw over te nemen van AA Gent. De Deense middenvelder werd in januari door de Buffalo’s weggeplukt uit Malmö, maar kon in de Ghelamco Arena niet doorbreken. Hij tekende bij de huidige nummer tien in de Zweedse hoogste divisie een contract tot eind 2022.

De drievoudig Deens international kwam voor Gent maar tot vier officiële duels. Ondanks een nog lopend contract tot medio 2021 deden de Buffalo’s dan ook niet moeilijk over een transfer.

De 28-jarige Christensen startte zijn carrière in 2008 bij het Deense Lyngby waarmee hij promoveerde uit tweede klasse. Na twee seizoenen werd hij overgenomen door toenmalig Deens kampioen Nordsjaelland. Daar speelde hij in 2,5 seizoenen in totaal 85 wedstrijden en maakte in 2012-2013 hun Champions League-campagne mee. Christiansen verkaste vervolgens in januari 2015 naar het Italiaanse Chievo Verona, hetgeen een tegenvaller werd. Na weinig speelgelegenheid nam Malmö hem in januari 2016 over. Daar veroverde hij in zijn eerste periode twee landstitels en werd hij verkozen tot Speler van het Jaar.

Traditieclub Malmö, twintigvoudig Zweeds kampioen, kende een destrastreus seizoensbegin. De kampioen van de afgelopen twee jaren staat voorlopig slechts tiende in de competitie, met 15 punten na twaalf wedstrijden. Momenteel houdt de Zweedse Allsvenskan een korte zomerstop, tot 7 juli.