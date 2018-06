Eerst gebruikt als voetbal, daarna in oven van 200 graden gestoken: jonge kattin zwaar mishandeld in Kortrijk

Kortrijk - Een tien maanden jonge kat is in Kortrijk zwaar mishandeld. In de nacht van woensdag op donderdag stopte een jonge man het katje in een warme oven. Kattin Sprotje zat minstens vijftien minuten in de oven van 200 graden. Het gerecht onderzoekt de zaak.

De jongeman was ondertussen samen met enkele vrienden aan het gamen en drinken, toen een van die vrienden plots luid gebonk hoorde. Het was het geluid van het dier dat uit de oven probeerde te geraken… De jongeman redde de kattin uit de warme oven en ontfermde zich erover. Twee dagen lang zat Sprotje in een douchecabine, pas vrijdag werd het dier naar de dierenartsenpraktijk van Valérie Huvaere iets verderop gebracht.

“Het beestje was er bijzonder slecht aan toe”, vertelt Huvaere. “De kattin heeft zware brandwonden, zo zijn de kussentjes op haar pootjes helemaal verbrand en zijn er interne bloedingen. We behandelen haar met morfineachtige pijnstillers en honingzalf, om de brandwonden te verzorgen.”

Dierenarts Valérie Huvaere met Sprotje Foto: KVO

Vooraleer het dier in de oven werd gestopt, zouden de jongemannen er ook eerst een partijtje voetbal mee gespeeld hebben.

Hoge kosten

De kosten voor de verzorging lopen gigantisch op. “Eén verband kost al snel 50 euro, exclusief btw. Ook de kosten van de medicatie lopen op”, zegt Huvaere. Om al die medicatie te kunnen betalen, lanceren de dierenartsen een crowdfunding. Wie Sprotje wil steunen, kan hier terecht.

De kans dat Sprotje overleeft, is volgens Huvaere groot. “Katten zijn bijzonder sterke wezens. Een kat kan zulke dingen zeer snel verwerken en geneest ook snel. Geen enkel ander dier of levend wezen is zo sterk als een kat.”

Huvaere diende klacht in bij de politie en stapt naar het agentschap Dierenwelzijn. Ook de eigenaar van de kat deed dat al. Het gerecht heeft een onderzoek ingesteld naar dierenmishandeling.