N-VA wil cameraschild en ‘Central Park’ voor Gent

Gent - Een cameraschild rond de stad, het afschaffen van alle knips in het circulatieplan en het opwaarderen van het Citadelpark tot een ‘Central Park’ voor Gent. Dat zijn enkele speerpunten van het verkiezingsprogramma dat N-VA Gent zaterdag voorstelde.

De Gentenaar heeft zijn buik vol van de schandalen, zegt lijsttrekker en kandidaat-burgemeester Anneleen Van Bossuyt. “Al meer dan 30 jaar zijn de socialisten aan de macht, dat is geen gezonde situatie. De schandaalsfeer die rond het huidige bestuur hangt is slecht voor het imago van onze stad.”

Ook het circulatieplan is aan verandering toe, vindt Van Bossuyt. “Wij zetten verkeersveiligheid voorop, maar geloven dat met de auto naar Gent komen nog steeds mogelijk moet zijn. Ik wil Gent teruggeven aan alle Gentenaars en pleit daarom voor het afschaffen van alle knips. Er moet echte inspraak zijn over mobiliteit, in plaats van opgelegde plannen. Zeker ook in de deelgemeenten, die de voorbije jaren stiefmoederlijk behandeld zijn.”

N-VA Gent is “onverbiddelijk voor criminaliteit en overlast”, stelt de partij. “Met slimme camera’s kan criminaliteit en overlast worden aangepakt. Dat werkt elders uitstekend. Dus ook in Gent. Overal in de stad hangen momenteel camera’s. Maar die hangen er om boetes uit te schrijven als je door de knips rijdt. Wij willen die camera’s inzetten voor de veiligheid van de burgers.”