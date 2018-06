WK in gevaar voor ex-speler van Westerlo en Club Brugge door knieblessure

De Belgische Marokkaan Nabil Dirar (Fenerbahçe) moet mogelijk een kruis maken over het WK voetbal in Rusland. Dirar, die in België opgroeide en in de Jupiler Pro League de kleuren van Westerlo en Club Brugge verdedigde, sukkelt al enkele weken met een knieblessure en mist zaterdag de laatste oefenwedstrijd van Marokko tegen Estland.

Bondscoach Hervé Renard anticipeert intussen al op de afwezigheid van Dirar, die sinds zijn vertrek uit België werd omgeturnd tot rechtsachter. Hij riep verdediger Oualid El Hajjam (Amiens) al op om zich gereed te houden. Dirar miste eerder ook al de oefenduels met Slovakije (2-1 winst) en Oekraïne (0-0).

De 32-jarige Marokkaan verliet in januari 2012 Club Brugge voor Monaco, op dat moment actief in de Ligue 2. Dirar behield na de promotie zijn plaats in het sterrenensemble van de Monegasken en veroverde in 2017 de Franse landstitel en een plek in de halve finales van de Champions League. Vorige zomer maakte hij de overstap naar het Fenerbahçe. Daar speelde hij dit seizoen 37 officiële duels, Fenerbahçe beëindigde de Turkse Süper Lig als tweede.

Marokko neemt het op het WK in groep B op tegen Iran (15 juni), Portugal (20 juni) en Spanje (25 juni). Het is voor de Marokkanen de eerste WK-deelname sinds 1998, hun vijfde in totaal.