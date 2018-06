Gewezen reclamegoeroe André Duval komt op voor Open VLD

Voormalig reclameman en ondernemer André Duval (64) komt als lijstduwer op voor de Antwerpse Open Vld. Daarmee heeft lijsttrekker Philippe De Backer een grote naam uit de ondernemerswereld te pakken. “De tijd was rijp en de vraag kwam op het juiste moment”, zegt Duval in de Gazet van Antwerpen.

In 1996 richtte hij, samen met Guillaume Van der Stighelen, Duval Guillaume op. Het reclamebureau werd al snel een begrip in de sector, in eigen land maar ook internationaal. Al in 2011 nam hij ontslag als voorzitter, maar nu pas lijkt Duval de reclamewereld officieel achter zich te laten. Door in de politiek te stappen.

Foto: JHS

Lijstduwer

Duval begeleidt al enkele jaren start-ups. Het lag dan ook voor de hand dat Open Vld-lijsttrekker De Backer hem vroeg voor zijn boek Klank van de Stad. Daarin staan 22 mensen die binnen hun domein actief zijn in Antwerpen. Niet veel later kwam de vraag om lijstduwer te worden in de metropool.

Duval groeide als liberaal op, dat werd hem meegegeven met de paplepel. Maar het programma spreekt hem ook écht aan: “Het is liberaal met een sociaal engagement. Liberalen worden wel eens verweten van egoïsten te zijn, maar dat is hier zeker niet het geval.”

Politieke ambities heeft de voormalige reclameman niet, hij wil zijn ervaring vooral gebruiken om de jonge kandidaten op de lijst te steunen.