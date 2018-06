Vrouw die een dodenmars, drie concentratiekampen en ‘Engel des Doods’ overleefde, overleden op 95-jarige leeftijd

Ze overleefde drie concentratiekampen, een dodenmars en een ontmoeting met de “Engel des Doods” Josef Mengele. Haar verleden was gruwelijk, haar verhaal hartverscheurend. Nu is Gena Goldfinger op 95-jarige leeftijd overleden. Dat melden verschillende buitenlandse media.

“De wereld is prachtig. De mensen zijn afschuwelijk.”

Het waren de woorden van Gena Goldfinger, tijdens een lang interview dat ze twee jaar geleden gaf. Nu is de dappere vrouw op de mooie leeftijd van 95 jaar overleden.

Haar verhaal:

Gena kwam ter wereld in 1924 als jongste van negen kinderen. Haar jeugd werd overschaduwd door de Tweede Wereldoorlog.

In het begin werd ze samen met haar familie gedwongen om in een joodse getto in de Poolse stad Krakau te leven. In maart 1942 werd ze samen met haar moeder Estera en haar zussen Miriam en Hela naar het concentratiekamp Plaszow gestuurd.

“Mijn zus haar graf gedolven”

Daar kwam haar zus Miriam als eerste om het leven. De nazi’s schoten haar dood nadat ze haar en haar echtgenoot hadden betrapt op het binnensmokkelen van eten in het werkkamp.

“Wij moesten nadien hun graf delven. Van hen en van vijftig andere mannen”, herinnerde Gena zich. “Miriam en ik hadden een heel hechte band. We waren precies tweelingen, alleen was zij veel mooier. Een prachtig meisje. Zulke dingen vergeet je nooit.”

Dodenmars

In december 1944 vertrokken Gena, moeder Estera en zus Hela in een dodenmars richting Auschwitz. In -20 graden. Bij hun aankomst kwamen ze oog in oog te staan met Josef Mengele, die de bijnaam “Engel des Doods” kreeg.

Mengele was op dat moment werkzaam als arts in het vernietigingskamp. Hij selecteerde de gevangenen en werd berucht door zijn wrede medische experimenten op hen. Onder de experimenten vielen onder meer het amputeren van ledematen en het verwijderen van organen (vaak zonder verdoving).

Gena’s zus Hela werd meegenomen voor zo’n experiment in Auschwitz. “Mijn moeder en ik hebben haar moeten achterlaten”, aldus Gena twee jaar geleden in The Sun. “We hebben haar nooit teruggezien.”

Tyfus en dysenterie

Gena en haar moeder werden vervolgens naar Bergen-Belsen gebracht, waar ze in februari 1945 aankwamen. “Toen ik in dat concentratiekamp aankwam, zag ik overal lijken liggen. Niet één of twee. Maar bergen zo hoog als bomen. Je kon niet meer zien wie een man was en wie een vrouw. Zoiets kan je je onmogelijk inbeelden. Het was afschuwelijk.”

In het kamp waren er ook uitbraken van dysenterie en tyfus, waar ook Anne Frank uiteindelijk aan overleed. Op het moment van de Britse bevrijding op 15 april 1945 stierven volgens Gena zo’n 500 mensen per nacht.

Gelukkigste vrouw ter wereld

Op de dag van de bevrijding ontmoette Gena de sergeant Norman Turgel. Drie dagen later nodigde hij haar uit voor een etentje.

“Ik zag prachtig gedecoreerde tafels. Met witte tafellakens en bloemen, wat ik al zes jaar niet meer gezien had”, vertelde ze daarover. “Ik zei: “Je verwacht waarschijnlijk speciale gasten. Wat doet ik hier?” Daarop antwoordde hij dat ik de speciale gast was en dat het ons verlovingsfeest was.”

In het hospitaal had Norman eerder zijn oog al laten vallen op Gena. Hij had op dat moment al beslist dat hij met haar zou trouwen. Wat op 7 oktober 1945 ook gebeurde in Duitsland. Gena was vanaf dan mevrouw Turgel. “Norman kreeg uiteindelijk de toestemming om me mee te nemen naar Engeland, en ik was de gelukkigste vrouw ter wereld.”

Ook haar moeder ging naar Engeland, waar ze nog 29 jaar samen met hen leefde. Ze kon zelfs nog één van haar kleinkinderen ontmoeten.