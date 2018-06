“Wie betrapt wordt op sluikstorten, moet dagje mee met veegploeg”

Antwerpen - Tijdens een bezoek aan de Turnhoutsebaan in Borgerhout, waar Antwerps lijsttrekker Kris Peeters met onder andere Olivier Elias en Nahima Lanjri CD&V-folders ging uitdelen aan winkeliers, heeft hij een opmerkelijk voorstel gelanceerd. Wie betrapt wordt op sluikstorten, moet naast een boete ook een dag meewerken in een veegploeg om de stad netjes te maken.

“Dat hebben we opgenomen in ons verkiezingsprogramma. Enkel een boete volstaat niet. Sommige mensen kunnen die niet betalen, andere mensen liggen er niet van wakker. Daarom moeten we die boete aanvullen met een dag meewerken in de veegdienst.”

Op de Turnhoutsebaan polste Peeters verder bij winkeliers naar hun prioriteiten voor de verkiezingen. Vooral parkeerproblemen en verkeersveiligheid werden veel genoemd, sommige winkeliers klaagden ook over drugsdealers en overvallen in de straat.

Foto: Joris Herregods