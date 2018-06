Onze man sprak met Youri Tielemans, een zelfbewuste en ambitieuze Rode Duivel: "Iedereen heeft fout beeld van mij in Monaco"

“Youri Tielemans is dé toekomst van het Belgisch voetbal. Daarom neem ik hem mee naar het WK.” Dat zei bondscoach Roberto Martinez afgelopen maandag toen hij zijn 23 (+1) namen voorstelde voor Rusland. Woorden die de 21-jarige middenvelder van Monaco duidelijk plezier deden en veel vertrouwen gaven. “Maar ik ga niet alleen mee naar Rusland om te leren voor de toekomst. Als ik aan de bondscoach toon dat ik klaar ben voor dit WK dan wil ik zoals iedereen mijn minuten maken. En waarom zou ik op het einde van het WK niet kunnen zeggen dat ik een héél geslaagd WK heb gemaakt?”, vertelde een Tielemans vol zelfvertrouwen vanmiddag voor onze camera in Tubeke.

Tielemans is op uitzondering van de geblesseerde Thomas Vermaelen een van de twee veldspelers in de WK-selectie die nog geen speelminuten kregen in de voorbije twee oefeninterlands. Onder Roberto Martinez is de middenvelder van AS Monaco echter een vaste waarde geworden in de kern.

"Ik was dan ook niet verrast dat ik bij de selectie zat", vertelde Tielemans zaterdag in Tubeke aan de verzamelde pers, voor hij apart ging zitten met onze man ter plekke. "Sinds november 2016 maak ik echter op vaste basis deel uit van de groep en daarvoor ben ik nu wel beloond. De coach weet wat hij aan mij heeft."

Na de WK-selectie was er bij de fans kritiek dat Tielemans wel in de selectie zat en publiekslieveling Radja Nainggolan niet. Beide spelers kunnen op dezelfde posities uit de voeten en zijn dus concurrenten. "We zijn wel concurrenten, maar ik weet niet of we echt in balans lagen. De trainer heeft zijn keuzes gemaakt en daar was in België wel veel rond te doen. Er werd veel gesproken en iedereen wou Radja erbij. Iedereen binnen de groep wou Radja er ook bij omdat hij een superspeler is. De trainer heeft zijn keuzes gemaakt en iedereen moet die accepteren."