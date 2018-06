Volgens de Duitsers kan deze Rode Duivel een van grootste revelaties van het WK worden

Volgens de Duitse krant Bild wordt Youri Tielemans mogelijk een van de grote revelaties op het komende WK in Rusland. Hoewel de middenvelder van AS Monaco geen minuut speelde in de voorbije twee interlands plaatsen de Duitsers hem in een talentenlijst van twintig spelers met ook nog Marco Asensio, Achraf Hakimi en Hirving Lozano.

Tielemans is een vaste waarde in de selecties van bondscoach Roberto Martinez, maar voor een plek in de ploeg moet de 21-jarige Brusselaar optornen tegen gevestigde waarden Axel Witsel en Mousa Dembélé. Ondanks zijn speelkansen op het komende WK gering ingeschat worden, verwacht het Duitse Bild dus dat Tielemans voor het toernooi van de doorbraak staat.

De potentiële revelaties van het WK volgens Bild:

Hirving Lozano (22, Mexico), Rodrigo Betancur (20, Uruguay), Trent Alexander-Arnold (19, Engeland), Kasper Dolberg (20, Denemarken), André Silva (22, Portugal), Giovani Lo Celso (22, Argentinië), Denis Zakaria (21, Zwitserland), Luka Jovic (20, Servië), Youri Tielemans (21, België), Ruben Loftus-Cheek (22, Engeland), Ismaila Sarr (21, Senegal), Kelechi Iheanacho (21, Nigeria), Marco Asensio (22, Spanje), Achraf Hakimi (19, Marokko), Alex Iwobi (22, Nigeria), Lee Seung-Woo (20, Zuid-Korea), Alvaro Odriozola (22, Spanje), Davinson Sánchez (21, Colombia), Hakim Ziyech (25, Marokko), Lucas Torreira (22, Uruguay)