Ex-NBA-ster Dennis Rodman trekt naar Singapore voor “historische top” tussen zijn twee vrienden

Archiefbeeld: De ex-Chicago Bull was al vaker te gast in Noord-Korea. Naar verluidt is Kim Jong-un een grote fan van de NBA. Foto: BELGAIMAGE

Dennis Rodman, de voormalige basketter en vriend aan huis in Noord-Korea, zal volgende week dinsdag in Singapore zijn voor de top tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Het Witte Huis heeft steeds ontkend dat Rodman, ook een fervent Trump-supporter, bij de top betrokken zou worden, maar de NBA-ster meldt via Twitter zelf dat hij aanwezig zal zijn.

“Met dank aan mijn sponsors zal ik naar Singapore vliegen voor deze historische top”, tweette hij vrijdag. “Ik zal alle steun die nodig is bieden aan mijn vrienden Donald Trump en “marshall” Kim Jong-un.” Bij het bericht postte hij een fotocollage van hemzelf tussen Trump en Kim, met de vlaggen van beide landen en de tekst “Unite” (verenig).

De voormalige ploegmaat van Michael Jordan bij de Chicago Bulls is al vijf keer naar Pyongyang gereisd sinds Kim, een grote basketballiefhebber, aan de macht is. Hij noemde de Noord-Koreaanse leider eerder al “een vriend voor het leven”.

“Een jaar geleden, op 15 juni, heb ik het boek ‘The Art of the Deal’ aan minister (van Sport, red.) Kim Il Guk overhandigd in Pyongyang”, aldus Rodman nog op Twitter. “Ik hoop dat iedereen het boek leest in de aanloop naar de historische top in Singapore op 12 juni. We hebben de beste onderhandelaar uit de geschiedenis Donald Trump om aan te wereld te laten zien hoe het moet.”

Hoe Rodman zijn rol in Singapore juist ziet, is nog niet geweten. Toen de New York Post eerder al aankondigde dat Rodman naar Singapore zou reizen, ontkende het Witte Huis dat de basketter betrokken zou zijn bij de onderhandelingen.

“Ik zie niet in welke rol de beste rebounder uit de geschiedenis kan spelen in deze kwestie”, aldus Witte Huiswoordvoerder Hogan Gidley aan Fox News. “Hij is geweldig op het veld, maar de onderhandelingen moeten gevoerd worden door zij die weten wat ze meten doen.” Ook Trump ontkende eerder al Rodmans aanwezigheid. “Ik heb hem graag, het is een goede kerel, maar hij is niet uitgenodigd”, zei de president.