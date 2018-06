Aantal partnerbedrijven van Facebook kreeg langer toegang tot gebruikergegevens

Facebook is een aantal partnerbedrijven toegang blijven geven tot data van vrienden van gebruikers, ook nadat dit sinds 2015 onmogelijk gemaakt was. Het sociaalnetwerk bevestigde een bericht van de Wall Street Journal hierover. Zo zou de Royal Bank of Canada zes maanden langer toegang gehad hebben tot de gegevens. Onder andere ook de Japanse autobouwer Nissan zou een uitzondering genoten hebben.