Wandeling met honden kent dramatische afloop: aanval alligator wordt vrouw fataal

Haar honden uitlaten heeft de 47-jarige Shizuka Matsuki bekocht met haar leven. Vrijdagochtend werd ze in Silver Lakes Rotary Nature Park, een park in het Amerikaanse Davie, plots aangevallen door een alligator. Haar honden konden ontkomen, maar de dame zelf had geen schijn van kans. Zij werd in een groot meer gesleurd.

Een andere wandelaar zag het dramatische incident gebeuren. Hij verwittigde onmiddellijk de hulpdiensten en beschreef het moment waarop de vrouw in het water werd getrokken. Toen hij zelf tot bij de rand van het meer kwam, was de vrouw inmiddels verdwenen, maar trof hij wel haar honden aan. “Een van hen had een verse bijtwonde”, aldus de man.

Hetzelfde verhaal viel te horen bij de lokale politie. “Een van haar honden werd gebeten door de alligator”, verklaarde agent Dale Engle aan The Sun Sentinel. “Ze wilden het meer niet verlaten.”

Zeldzaam

Al snel kwam de politie tot het besluit dat de alligator vangen noodzakelijk was. Dat was echter geen makkelijke opdracht. Pas na uren zoeken in het meer waren enkele rangers ertoe in staat om het enorme reptiel, ruim drie meter lang, te pakken te krijgen en te doden. Toen ze het dier wat later opensneden, troffen ze de arm van een mens aan. Verder onderzoek toonde aan dat het daadwerkelijk ging om de arm van Matsuki.

Het gebied staat bekend om de aanwezigheid van alligators, maar een aanvallen van de reptielen zijn uiterst zeldzaam. Een inwoner uit Florida heeft statistisch gezien amper 1 kans op 3,2 miljoen om gebeten te worden. Rangers hebben al eerder verschillende campagnes opgestart die mensen moeten afraden om alligators te voederen, aangezien op die manier hun schrik voor mensen kan verdwijnen. Het park blijft tot nader order gesloten.