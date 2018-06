Leerling neemt drastische maatregel om aan examens te ontsnappen en laat ‘traangasbom’ ontploffen

Brussel - Een leerling van het Paul-Henri Spaak Instituut in Laken heeft donderdag een ‘traangasbom’ laten ontploffen in de hal van de school. Door het traangas moest de vleugel volledig geëvacueerd worden. De examens konden niet afgenomen worden.

We gokken dat de leerling in kwestie niet goed gestudeerd had. Om aan zijn examen te ontsnappen liet hij in de hal van de school een ‘traangasbom’ afgaan. Bij het incident raakte vijf leerlingen in zulke zware ademnood dat ambulanciers hen extra zuurstof hebben moeten toedienen. Door het incident zijn de examens die dag niet kunnen doorgaan, maar volgens de directie van de school worden ze op een andere dag ingehaald.

Nog volgens het Laatste Nieuws werd de leerling in kwestie niet geschorst en mag hij zijn examens alsnog afleggen, al moet hij dat wel in aparte ruimte doen. Waar hij het traangas kocht, is niet duidelijk.