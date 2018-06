Bulgaarse koe mag mogelijk toch blijven leven na uitstapje buiten EU

De Bulgaarse koe Penka, die geslacht zou moeten worden omdat ze tijdens het grazen onbewust een uitje naar buurland Servië maakte en zo de buitengrens van de Europese Unie overstak, ontsnapt mogelijk toch aan dat doodsvonnis door gunstige tests bij de veterinaire autoriteiten.

“Op dit moment zijn de laboratoriumanalyses gunstig”, klinkt het zaterdag in een persbericht van het Bulgaarse agentschap voor de Voedselveiligheid. “De finale resultaten zullen maandag gekend zijn en het dier blijft ondertussen in quarantaine.”

Penka raakte midden mei van de rest van haar kudde verwijderd zonder dat haar baas Iwan Haralampiew iets in de smiezen kreeg. Bij haar uitje stak ze de grens naar niet-EU-lidstaat Servië over. De koe is intussen terug op stal in Bulgarije, maar de excursie naar het buurland zou volgens de wetgeving haar doodvonnis moeten worden. Een rund terugbrengen naar EU-grondgebied is verboden.

Vele Bulgaren vinden het onrechtvaardig dat een gezonde koe zou moeten sterven. “We gaan zien of er een uitzondering kan gemaakt worden”, verklaarde de Bulgaarse landbouwminister Rumen Porosjanov in de marge van een informele bijeenkomst met zijn Europese collega’s in Sofia. Volgens de minister is de Bulgaarse bevolking “heel bezorgd” over de zaak. Het lot van Penka is ook opgepikt door de Britse tabloids, die in het verhaal het zoveelste bewijs zien dat de Europese Unie niet deugt en het gras groener is aan de overkant.

De eigenaar van de koe heeft een oproep gedaan om het dier te redden. Meer dan 25.000 mensen tekenden een online petitie die aan de Europese instellingen gericht werd. Ex-Beatle Paul McCartney nam het ook al op voor de koe en gebruikte op socialenetwerken de hashtag #SavePenka.