Nico Dijkshoorn windt zich op over machinerie om het voetbal vlak voor WK: “Maar Dries Mertens is een uitzondering”

Nico Dijkshoorn is de scherpste columnist van de lage landen. Elk weekend schrijft hij voor Het Nieuwsblad een opmerkelijke column waarin hij niets of niemand spaart. Deze keer windt hij zich op over de hele machinerie om het voetbal vlak voor het WK. “Die krankzinnige transfercarrousel doet me schuimbekken van woede. Maar Dries Mertens is een uitzondering.”