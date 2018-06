Nicht van ’man met het hoedje’ die gevat werd op weg naar Syrië, vrijgelaten onder voorwaarden

Brussel - Hajar Abrini, een nicht van Mohamed Abrini, is een maand geleden onder voorwaarden vrijgelaten. Dat meldt zaterdag RTL Info. De jonge vrouw werd in augustus vorig jaar in Griekenland opgepakt op weg om “strijdster” te worden in Syrië.

Eerder had de twintiger Syrië al vergeefs proberen te bereiken via Spanje en Turkije, daarna via Italië. Na haar arrestatie werd zij voorgeleid voor de raadkamer van Luik en opgesloten in de gevangenis van Marche-en-Famenne. Na haar vrijlating wil zij haar studies voortzetten. Het is haar verboden “geradicaliseerde personen” te ontmoeten.

Mohamed Abrini is de beruchte “man met het hoedje”, die gefilmd werd op bewakingsbeelden van de luchthaven van Zaventem kort voor zijn twee mededaders zich daar op 22 maart 2016 opbliezen. Hij werd op 8 april 2016 opgepakt in Anderlecht, een tweetal weken na de aanslagen in Zaventem en Brussel, maar werd al gezocht sinds de aanslagen in Parijs op 13 november 2015.