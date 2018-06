Macron’s greep laat (letterlijk) sporen na bij Trump

De handdrukken tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Franse ambtgenoot Emmanuel Macron hebben in het verleden al krantenkoppen gehaald. Zo schudde Trump een jaar geleden bij zijn eerste bezoek als president aan Europa de hand van Macron zo krachtig, dat diens knokkels wit werden en zijn kaken samengedrukt. Bij de G7-top van belangrijkste industrielanden in Canada was het opnieuw prijs en nu liet Macron zich duidelijk ook gelden.

Een handdruk met Trump vrijdag was ogenschijnlijk zo krachtig, dat daarna op livebeelden te zien was dat er een witte vingerafdruk overbleef op de rug van de rechterhand van Trump. Beelden daarvan werden door honderden mensen gedeeld via sociale netwerken en becommentarieerd. De meesten verklaarden het beeld als een Franse president die zich ook wilde laten gelden.

Trump heeft in het verleden al meermaals voor ophef gezorgd met ongewone en onbeleefde handdrukken. Soms schudt hij iemand zeer agressief de hand, andere keren laat hij niet los of trekt hij de andere persoon met een ruk tegen zich aan.