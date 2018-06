Drie kinderen vallen van balkon in Anderlecht: parket gaat uit van ongeluk, maar onderzoekt thuissituatie

Anderlecht - De drie kinderen die vrijdag gewond raakten na een val van de derde verdieping. Om nog onduidelijke redenen tuimelden de kinderen (2 en 10 jaar) van de derde verdieping naar een lagergelegen terras. Na onderzoek blijken hun verwondingen al bij al mee te vallen, maar het parket onderzoekt of er “beschermingsmaatregelen” nodig zijn in de opvoeding van de kinderen.

“We gaan uit van een ongeluk”, vertelt de woordvoerder van het Brussels parket. “Op het moment van het ongeluk waren de ouders van de kinderen niet thuis, maar er waren wel andere volwassenen aanwezig. Die werden, naast de ouders, ook verhoord over het incident.”

De verwondingen van de kinderen blijken al bij al nog mee te maken. “Eén van hen heeft een gebroken been, de andere twee hebben slechts oppervlakkige verwondingen. Ze hebben het ziekenhuis intussen al verlaten.”

Het onderzoek loopt echter nog. “We bekijken nu of er beschermingsmaatregelen genomen moeten worden in de opvoeding van de kinderen. We gaan uit van een ongeluk, maar alsnog moet dat onderzocht worden. Hun thuissituatie is echter niet van die aard dat we de kinderen geplaatst hebben, ze mogen alsnog bij hun ouders blijven”, aldus nog de woordvoerder.