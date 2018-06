Leeuwen zonder Afrikaanse roots: driekwart van spelers in Marokkaanse selectie is geboren in Europa

Mbark Boussoufa is geboren in Amsterdam, Mehdi Carcela in Luik, … Vroeger werden die jongens in Marokko wel eens “valse Marokkanen” genoemd omdat ze zogezegd niet met hart en ziel voor hun vaderland speelden. Maar van de 23 geselecteerde WK-spelers werden er 16 in Europa geboren en één in Canada. De Leeuwen van de Atlas hebben zich verzoend met hun nieuwe identiteit en kunnen verrassen in Rusland.

“Ziyech is een domme jongen en zijn makelaar is een koekenbakker.” Het zijn de woorden van legende Marco van Basten in 2015. De Nederlandse Marokkaan Hakim Ziyech – geboren in Dronten en toen nog spelmaker ...