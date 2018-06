Israëlisch leger vuurt voor eerst op oplaters van vuurballonnen in Gazastrook

Het Israëlische leger heeft zaterdag voor het eerst een waarschuwingsschot gelost op een groep Palestijnen die vuurballonnen wilden oplaten vanaf de Gazastrook richting Israël. Dat heeft het Israëlisch leger gezegd.

De ballonnen zijn een nieuw fenomeen in het conflict. Palestijnen zouden volgens Israël pogen om ballonnen en vliegers met brandende objecten de lucht in te zenden en te laten neerkomen op landbouwvelden in Israël.

Het waarschuwingsschot door een Israëlisch vliegtuig zaterdag is de eerste keer dat op die mensen gevuurd werd.

Moments ago, the IDF identified a group of Palestinians preparing balloons with explosive devices attached to them to be sent into Israel in order to ignite fires and cause extensive damage to Israeli territory — IDF (@IDFSpokesperson) June 9, 2018