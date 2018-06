Deze zeven Rode Duivels hopen op een toptransfer voor, tijdens of na WK

Marouane Fellaini stevent af op een lucratieve transfer. Maar hij is niet alleen: er zijn wel meer Duivels die deze zomer een stevige financiële slag willen en kunnen slaan. Een overzicht.

Foto: Photo News

AC Milan lonkt, Arsenal…Marouane Fellaini zal als transfervrije speler komende zomer ongetwijfeld nog een grote financiële slag slaan – hij zou mikken op een jaarloon van 7 miljoen euro. Hij is geen topverdiener bij Man U (106.000 euro per week) en is bij de Duivels invaller.

Foto: Photo News

Ook de contractverlenging van Thibaut Courtois, die van hem de bestbetaalde keeper ter wereld zou maken, blijft uit. Er zou namelijk interesse zijn van PSG en Real Madrid.

Foto: Isosport

“Ik zou liegen als ik zeg dat ik niet aan een grote transfer denk”, de 30-jarige Mousa Dembélé, in 2019 einde contract bij Tottenham, was een paar maanden geleden al duidelijk. Juventus zou lonken, China ook. In afwachting opende hij alvast De gulde schoen, een luxehotel dat hij samen met zijn zus Assita beheert, op de Antwerpse Melkmarkt.

Foto: Photo News

Toby Alderweireld, contract tot 2019 bij Tottenham, wilde niet verlengen en wacht ook een transfer.

Foto: BELGA

Tweede doelman Simon Mignolet vertrekt in elk geval bij Liverpool, maar het is niet evident dat Big Si elders veel meer zal verdienen dan de goed 100.000 euro per week bij Liverpool.

Foto: Photo News

Omdat Napoli de transferclausule van 28 miljoen wil schrappen, kan het loon van Dries Mertens exploderen tot 6 miljoen euro netto per jaar. Maar intussen is er ook veel interesse van andere topclubs. Mertens, die begin dit jaar al een lucratief voorstel van het Chinese ­Tianjin Quanjian afsloeg, zou op zijn 31ste nog eens willen/kunnen cashen.

Foto: Isosport

En dan is er nog Leander Dendoncker, als Anderlecht-speler de enige in het gezelschap die nog geen euromiljonair is, maar die deze zomer zo goed als zeker vertrekt uit Brussel. Hij wordt dé Belgische toptransfer, of hij nu naar Atlético of Monaco trekt: binnen enkele maanden sluit hij aan bij de miljonairs van de Duivels.