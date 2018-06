De schrik van alle commentatoren: kan jij de namen van deze WK-gangers vloeiend uitspreken?

Messi, Ronaldo en Neymar kennen we allemaal, maar het WK voetbal is ook altijd een kennismaking met minder bekende spelers. En daarbij zitten telkens enkele exotische namen die voetbalcommentatoren extra inoefenen om niet over te struikelen. Bereid u nu al voor om te kunnen uitpakken tegen vrienden tijdens de matchen van Iran, Nigeria of Saoedi-Arabië met deze WK-tongtwisters.