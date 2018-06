Lef loont: jonge fan verschalkt security en wordt beloond door Cristiano Ronaldo

Het Portugese voetbalelftal onder leiding van vedette Cristiano Ronaldo is zaterdag aangekomen in Moskou. Volgende week vrijdag neemt de Europese kampioen het in zijn openingswedstrijd op het WK in Rusland in groep B meteen op tegen aartsrivaal Spanje.

De winnaar van dat duel in Sotsji, waar vier jaar geleden de Winterspelen werden gehouden, neemt een stevig optie op winst in groep B. Behalve Spanje en Portugal werden ook Iran en Marokko in die poule ingedeeld.

Portugal verblijft vlak bij de luchthaven Moskou-Zjoekovski, waar Ronaldo en co. zaterdag geland zijn. Spanje arriveerde donderdag al in de uitvalsbasis nabij Krasnodar.

Jonge fan verschalkt security

Een jonge fan slaagde erin om de security op de Lisbon Airport in Lissabon te verschalken en geraakte tot bij wereldster Cristiano Ronaldo. Die was zo vertederd dat hij hem beloonde met een knuffel, een selfie en een handtekening op zijn shirt. Lef loont. Soms toch.