WK-OEFENMATCHEN. Australië bezorgt Georges Leekens nieuwe nederlaag, Mitrovic schittert bij Servië

Australië, Marokko en Servië hebben hun voorbereiding op het WK voetbal afgesloten met een positieve noot. De drie WK-gangers wonnen zaterdag hun laatste oefenwedstrijd en zakken met vertrouwen af naar Rusland.

Foto: REUTERS

Gerechtigheid voor Australië in Boedapest

Australië boekte vorige week een klinkende zege tegen Tsjechië (4-0) en wilde tegen het Hongarije van bondscoach Georges Leekens bevestigen. In een gesloten wedstrijd brak Australië een kwartier voor het einde de ban. Arzani (74.) opende de score voor de troepen van de Nederlander Bert van Marwijk. Met het laatste fluitsignaal in zicht leek de voorbereidingscampagne toch nog op een sisser uit te draaien. Sainsbury (88.) werkte het leer immers voorbij zijn eigen doelman. Toch kwam er gerechtigheid in Boedapest: ook Kadar (90.+2) verschalkte zijn doelman.

Australië vliegt nu rechtstreeks door naar Rusland. Daar is het land op het WK ingedeeld in groep C, samen met Frankrijk, Peru en Denemarken. De Australiërs nemen het eerst op 16 juni op tegen Frankrijk en kruisen daarna de degens met Denemarken (21 juni) en Peru (26 juni). Leekens kon in vier duels nog niet winnen met Hongarije.

Foto: EPA-EFE

Aleksandar Mitrovic schittert bij Servië

Foto: Icon Sport

Servië ging na een zuinige nederlaag tegen Chili (0-1) op zoek naar een positief resultaat. In het Oostenrijkse Graz namen de Serviërs het op tegen Bolivië. Al na de eerste helft stond het 4-0, de eindstand was uiteindelijk 5-1. Een glansrol was weggelegd voor Aleksandar Mitrovic (ex-Anderlecht), die in 70 minuten een hattrick scoorde. Ook oude bekenden Sergej Milinkovic-Savic (ex-Genk) en Luka Milivojevic (ex-Anderlecht) kwamen in actie. Servië neemt het op het WK achtereenvolgens op tegen Costa Rica (17 juni) - maandag eerst nog de laatste sparringpartner van de Rode Duivels -, Zwitserland (22 juni) en Brazilië (27 juni) in groep E.

Boussoufa wint met Marokko

Na een draw tegen Oekraïne (0-0) en een zege tegen Slovakije (2-1) legde Marokko de Estse nationale ploeg over de knie. In Tallinn werd het 1-3. Bij de Marokkanen, die op het WK Iran (15 juni), Portugal (20 juni) en Spanje (25 juni) treffen in groep B, maakte Mbark Boussoufa (ex-Anderlecht en -Gent) de partij vol. Mehdi Carcela (Standard) en Nabil Dirar (ex-Club Brugge) kwamen niet van de bank.