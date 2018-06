Wrak van ontspoorde trein in Neufvilles wordt zondagavond verwijderd

Personeel van infrastructuurbeheerder Infrabel werkt aan het vrijmaken van het spoor in Neufvilles nadat daar vrijdagochtend een lege trein was ontspoord. De wrakstukken van de zwaar beschadigde trein zullen zondagavond worden verwijderd. Wanneer het treinverkeer tussen Zinnik en Jurbeke precies hernomen zal worden, deelde Infrabel niet mee.

De trein, met enkkel de bestuurder aan boord, ontspoorde vrijdag rond 10.35 uur, wat tot een onderbreking leidde van het treinverkeer tussen Zinnik en Jurbeke. Er werden pendelbussen ingelegd tussen beide stations. En tussen Zinnik en ‘s-Gravenbrakel en tussen Jurbeke en Bergen werden vervangtreinen ingezet.

Volgens Infrabel is de schade aanzienlijk. Een van de twee treinstellen, die elk uit drie wagons bestaan, is omgekanteld en in een lagergelegen veld beland. “De palen van de bovenleiding zijn geraakt, waardoor de bovenleiding naar beneden is gekomen”, aldus Infrabel.

Het herstellen van de infrastructuur is pas mogelijk nadat alle wrakstukken verwijderd zijn. Het grootste probleem is dat van de signalisatie. Daarvoor moeten honderden meters kabel vervangen worden.

Een onderzoek moet de oorzaak van het ongeval vaststellen.