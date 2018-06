Wouter Beke (CD&V) kant zich tegen coalitiepartner Open VLD: “Geen sprake van herfederaliseren gezondheidszorg”

Brussel - Na Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) verzet nu ook CD&V-voorzitter Wouter Beke zich tegen het pleidooi van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) voor een herfederalisering van het gezondheidsbeleid. “Van herfederaliseren kan geen sprake zijn”, zegt Beke in een bericht op Facebook.

“Vlaanderen heeft door de verschillende staatshervormingen een pak gemeenschapsbevoegdheden gekregen op het vlak van gezondheidszorg”, legt Beke uit. “Hierbij zijn we vertrokken vanuit de vaststelling dat één beleid op federaal niveau niet of onvoldoende antwoord gaf op de noden van de Vlamingen.”

Na de zesde staatshervorming kwamen nog extra bevoegdheden naar Vlaanderen. “Die worden vandaag omgezet in een eigen Vlaams beleid, dat de link legt tussen gezondheid, welzijn en onderwijs. Dat geïntegreerde beleid is de beste garantie op meer levenskwaliteit voor alle Vlamingen”, aldus de CD&V-voorzitter. “Het verleden heeft aangetoond dat een eengemaakt federaal beleid geen antwoord is. Van herfederaliseren kan dan ook geen sprake zijn.”

Beke merkt nog op de de zesde staatshervorming niet de laatste was. “Er zullen er nog volgen, waarbij ook verdere stappen op het vlak van gezondheidszorg moeten gezet worden.