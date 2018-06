Dodelijk onweer over Tsjechië: jonge vrouw meegesleurd door water en verdronken

In Tsjechië hebben zware onweders en hevige regenval minstens een dodelijk slachtoffer gemaakt. Een jonge vrouw kwam zaterdagavond in Praag om het leven toen ze in de Moldau belandde en verdronk. Dat meldt het persagentschap CTK op gezag van de politie.

De jonge vrouw werd tijdens geocaching, een activiteit om objecten te zoeken aan de hand van satellietnavigatie, in een riolering verrast door een vloedgolf. Een andere deelnemer aan de activiteit is nog vermist.

In het hele land hadden brandweerdiensten de handen vol met omgevallen bomen en ondergelopen kelders. In het historische St.-Agnes-klooster in Praag staat het water bijna een halve meter hoog. De Tsjechische meteorologische dienst waarschuwt voor nog meer onweders.