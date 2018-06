Familie van overleden kleuter twijfelt aan verklaringen van stiefmoeder: “Megan (18) was jaloers op kleine Chelsea (2,5)”

De familie van het overleden peutertje Chelsea (2,5) uit Lebbeke heeft grote vragen bij de rol van ‘stiefmama’ Megan D. (18), die nu al zes dagen in de cel zit op verdenking van moord. Ze geloven niet meer dat het om een ongeluk gaat. “Blijkbaar was ze jaloers op Chelsea.”

Zelf vertelde Megan D. dat ze de kleine Chelsea vorige week donderdag heel eventjes alleen liet in bad. Haar vriend Bjorn, de papa van Chelsea met wie ze sinds zes maanden samenwoonde, zat op zijn werk.

“Wat er gebeurd is, weten we niet. Ze zegt dat ze Chelsea even in bad stak en dan is weggegaan”, zegt de tante van het meisje. “Ze zou maar drie à vier minuutjes zijn weggebleven in de woonkamer. Toen ze terugkwam, was Chelsea verdronken.” Maar toch is er twijfel. “We geloven haar niet.”

Hysterisch?

Megan D. belde die donderdag zelf nog de hulpdiensten, en leek hysterisch volgens de buren. De hulpverleners konden de peuter nog reanimeren. Maar ’s anderendaags, op vrijdag 1 juni, overleed het meisje alsnog in het universitaire ziekenhuis van Jette.

“Ik heb verhalen gehoord dat ze jaloers was op Chelsea. De moeder van Bjorn en ik vonden Megan altijd al te jong om voor een kleuter te zorgen.”

“De dagen erna bleef Megan volhouden dat het een ongeluk was. Toen wij haar die donderdag zagen, bleef ze er heel koel onder. Ik zag niets van emotie.”

Opgepakt

De politie klopte op maandag 4 juni aan bij Megan D. Ze moest mee naar het politiekantoor, om enkele vragen te beantwoorden. Uit de autopsie was gebleken dat het meisje water in de longen had. Enkele verklaringen van Megan strookten niet met de vaststellingen van de politie.

“Ze moest afgelopen maandag om 14 uur een nieuwe verklaring afleggen. Maar ze bleef lang weg. Toen we Bjorn later die middag vroegen of ze al terug was, antwoordde hij dat ze nog altijd bij de politie zat. Toen begreep ik al dat ze niet zou terugkeren.”

Megan D. werd op dinsdag aangehouden door de onderzoeksrechter op verdenking van moord. De raadkamer bekrachtigde dat afgelopen vrijdag.