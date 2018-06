Treinen vertrekken voortaan met gesloten deuren

Brussel - Vanaf zondag treedt een nieuwe vertrekprocedure voor de treinen in werking. Voortaan vertrekken ze met alle deuren gesloten, een ingreep die de veiligheid ten goede moet komen, aldus spoorwegmaatschappij NMBS.

Een nieuwe vertrekprocedure zit al lang in de pijplijn. Want de procedure die tot nu toe gebruikt werd, kon soms leiden tot onveilige toestanden of agressie tegen de treinbegeleider. Na het vertreksignaal bleef immers altijd een deur open tot de trein in beweging kwam. Maar reizigers mochten niet meer instappen, wat bij telaatkomers niet altijd in goede aarde viel. Elk jaar waren er enkele tientallen incidenten.

Al in 2009 gaf de NMBS de opdracht om een nieuwe vertrekprocedure uit te werken. Maar acht jaar en 11 miljoen euro later werd een nieuwe procedure na een proefproject in Dendermonde afgevoerd omdat er te veel gebreken bleken te zijn.

Begin dit jaar kondigde NMBS-CEO Sophie Dutordoir dan toch een nieuwe procedure aan vanaf 10 juni. Met een eenvoudige ingreep: voortaan sluit de treinbegeleider onmiddellijk na het vertreksignaal ook de laatste deur van de trein. Reizigers die net te laat zijn, kunnen dan sowieso niet meer instappen.

Naar aanleiding van de nieuwe procedure, herhaalt de NMBS dat reizigers tijdig naar het perron moeten komen. “Het uur dat op de schermen staat, is het vertrekuur van de trein”, zegt woordvoerder Dimitri Temmerman. “De deuren worden een halve minuut eerder gesloten.”

De nieuwe vertrekprocedure is nog niet definitief. “We hebben nu het veiligheidsprobleem aangepakt, maar er kan nog altijd frustratie zijn bij treinreizigers”, aldus Temmerman. Het is immers mogelijk dat een trein met gesloten deuren nog een tijdje aan het perron blijft stilstaan. “De procedure zal nog moeten worden verfijnd.”

Overigens wordt vanaf zondag ook de dienstregeling van een aantal treinen aangepast. Zo zullen er in de regio Antwerpen meer treinen de stations Wildert en Antwerpen-Noorderdokken bedienen, en er zal ook een extra trein vanuit Antwerpen vertrekken naar Brussels Airport-Zaventem.