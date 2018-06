Trump tekent slotverklaring G7 dan toch niet: “Trudeau is oneerlijk en zwak”

Amerikaans president Donald Trump onderschrijft niet langer de gezamenlijke verklaring van de landen van de G7. Dat zei hij zaterdagavond, niet tijdens de top zelf, maar op Twitter. Redenen zijn onder meer de “valse verklaringen” van de Canadese premier Justin Trudeau, die tijdens een persconferentie na afloop van de G7-top had gezegd dat de Canadese tegenmaatregelen tegen de Amerikaanse importheffingen op staal en aluminium van kracht zouden gaan vanaf 14 juli.

Nog voor het officiële einde van de G7-top in het Canadese La Malbaie, vloog Donald Trump door naar Singapore waar hij de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zal ontmoeten. Tijdens die vlucht liet de Amerikaanse president zich uit op Twitter over de uiterst woelige top en is hij allesbehalve mild voor de andere leiders.

Foto: AP

“Mak en mild”

“Gebaseerd op Justins valse verklaringen tijdens zijn persconferentie en het feit dat Canada massale invoertarieven aanrekent aan onze Amerikaanse boeren, arbeiders en bedrijven, heb ik onze Amerikaanse vertegenwoordigers opgedragen om de Verklaring niet te onderschrijven”, aldus Trump op Twitter.

Trudeau “gedroeg zich erg mak en mild tijdens onze G7-ontmoetingen, om daarna een persconferentie te geven nadat ik was vertrokken waarin hij zegt dat ‘Amerikaanse tarieven nogal beledigend zijn’ en dat hij ‘niet met zich laat sollen’. Erg oneerlijk en zwak”, klaagt de Amerikaanse president verder. Hij dreigt bovendien met nieuwe maatregelen. “We bekijken invoertarieven op auto’s die de Amerikaanse markt overspoelen!”

Based on Justin’s false statements at his news conference, and the fact that Canada is charging massive Tariffs to our U.S. farmers, workers and companies, I have instructed our U.S. Reps not to endorse the Communique as we look at Tariffs on automobiles flooding the U.S. Market! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 9, 2018

PM Justin Trudeau of Canada acted so meek and mild during our @G7 meetings only to give a news conference after I left saying that, “US Tariffs were kind of insulting” and he “will not be pushed around.” Very dishonest & weak. Our Tariffs are in response to his of 270% on dairy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 9, 2018

De Canadese premier had na afloop van de top gezegd dat hij tevergeefs had gehoopt dat Trump door de gesprekken tijdens de G7 van gedachten zou veranderen over de Amerikaanse invoerheffingen. Omdat dat niet was gebeurd, benadrukte Trudeau dat de Canadese tegenmaatregelen vanaf 1 juli van kracht zouden gaan. “Dat doen we niet graag, maar we gaan het zeker doen, want als Canadezen zijn wij vriendelijk en redelijk, maar laten we niet met ons sollen.”

“Amerikanen steunen wél”

De Republikeinse senator John McCain heeft Trump ondertussen terechtgewezen. “Aan onze bondgenoten: de meerderheid van de Amerikanen blijft voorstander van vrijhandel, globalisering en blijft allianties steunen, gebaseerd op 70 jaar van gedeelde waarden”, aldus McCain op Twitter. “De Amerikanen steunen jullie, ook al doet onze president dat niet.”

Ook de relatie van de Britse eerste minister Theresa May met Trump koelt in sneltreinvaart af: zo besliste de Amerikaanse Trump om geen vergadering te beleggen met May in de aanloop naar de G7-top die vrijdag plaatsvindt. Nochtans hebben beide landen historisch een “speciale band”, maar daar lijkt Trump zich weinig van aan te trekken.

Eerste keer in 40 jaar

De gezamenlijke slottekst kwam er ondanks grote onenigheid tussen de Verenigde Staten en de andere leden van de G7 (Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan en het Verenigd Koninkrijk). In de verklaring engageerden de landen zich om onder meer invoerrechten en overheidssubsidies te beperken en “te blijven strijden tegen het protectionisme”. Het is de eerste keer in de ruim veertigjarige geschiedenis van het forum van de belangrijkste industrielanden, dat een van de leden zijn steun voor een verklaring intrekt.

Voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk, de Britse premier Theresa May, bondskanselier van Duitsland Angela Merkel, de Amerikaanse president Donald Trump, premier Justin Trudeau van Canada, Frans president Emmanuel Macron, premier Shinzo Abe van Japan, premier Giuseppe Conte uit Italië en EU-voorzitter Jean-Claude Juncker Foto: REUTERS

In de strijd tegen plastic afval in de oceanen weigeren niet enkel de VS maar ook Japan om de andere G7-landen te volgen. Volgens Trudeau willen de twee landen er zich niet concreet toe verbinden om tegen 2030 te zorgen voor een volledige recyclage van plastic. Van de G7-landen zijn de VS nochtans de grootste veroorzaker van de plasticvervuiling in de oceanen. Wereldwijd zijn China, Indonesië en de Filipijnen de grote boosdoeners.

Om de oceanen te beschermen, heeft de EU al een verbod op wegwerpproducten (vb. rietjes, wegwerpservies...) op tafel gelegd.

Dresscode geweigerd

Dat de Amerikaanse president graag tegen schenen schopt, is geen verrassing meer. Naast zijn nogal opvallende uitspraken liet hij zich ook op subtielere wijze kennen. Zo weigerde hij zich aan de door Trudeau opgelegde dresscode te houden. De Canadese premier had de wereldleiders gevraagd om in een ‘casual chique’ outfit te verschijnen voor het G7-diner ter bevordering van de informele sfeer. Trump verscheen als enige strak in het pak, inclusief gestreepte das.

De volgende G7-top zal in de zomer van 2019 plaatsvinden. Foto: EPA-EFE

Volgend jaar in Biarritz

De volgende G7-top zal in de zomer van 2019 plaatsvinden in de populaire badplaats Biarritz, in het zuiden van Frankijk. Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron zaterdag bekendgemaakt na afloop van de bijeenkomst in La Malbaie. Frankrijk neemt dus in 2019 het voorzitterschap van de G7 over van Canada.

Rusland werd na de annexatie van het Oekraïense schiereiland Krim uit de G8 gezet. Amerikaans president Donald Trump gaf vrijdag voor zijn vertrek naar de bijeenkomst in La Malbaie te kennen dat hij de Russen graag zag terugkomen, maar dat voorstel kon op weinig animo rekenen van de andere lidstaten.

Maar eerst nog Kim ...

Ondertussen zijn de ogen van de wereld alweer gericht op een andere top: de langverwachte ontmoeting tussen president Trump en leider van Noord-Korea Kim Jong-un gaat door op 12 juni om 9 uur ’s ochtends. Een historisch moment, dat niet plaatsvindt in Noord-Korea of de Verenigde Staten, maar wel op een eiland voor de kust van Singapore.

