Zes meter hoge vlammen bij afvalbrand in Willebroek

Willebroek - Bij metaalrecyclagebedrijf Craenhals Metal Terminal aan de Boomsesteenweg in Willebroek is zondagochtend een afvalbrand ontstaan in een grote berg vermalen metaal. De vlammen reikten tot zes meter hoog. Omwonenden alarmeerden de brandweer.

“Door het warme weer is er wellicht iets beginnen broeien in de berg metaal, waar uiteraard ook olieresten in zitten, wat geleid heeft tot een brand deze ochtend. We zullen nog heel wat uren zoet zijn met nablussen. De hele berg metaal wordt nu met de hulp van twee kraanmannen van de firma uit mekaar gedaan zodat we alle smeulende resten kunnen doven”, zegt Pierre Van Sand van brandweerzone Rivierenland, post Willebroek.

Ook de naburige posten Boom en Puurs sprongen bij met extra tankwagens.

Foto: BEPR