Kerncentrale Doel ligt volledig stil na technisch defect in Doel 4

Brussel - Kernreactor Doel 4 ligt sinds zaterdagavond stil. Dat is bevestigd door Nele Scheerlinck, communicatiemanager van de kerncentrale in Doel. De oorzaak is een defect in het niet-nucleaire gedeelte van de centrale. De drie andere kernreactoren lagen al langer stil, wat betekent dat de volledige centrale nu buiten gebruik is.

Zaterdagavond om 21.30 uur is kernreactor Doel 4 automatisch uitgeschakeld door een technisch defect. Het ging om een defect in het niet-nuclaire gedeelte, preciseert de woordvoerster.

De uitschakeling is een standaardprocedure. “Er is geen gevaar geweest voor de bevolking, de omgeving of de installaties”, aldus Scheerlinck aan VRT. De reactor is nu in veilige toestand en zal naar verwachting tegen zondagavond weer heropgestart worden.

Geen elektriciteit?

Omdat de andere drie kernreactoren al stil lagen, ligt met het uitvallen van Doel 4 nu de volledige kerncentrale stil. Dat betekent dat er momenteel geen elektriciteit wordt geproduceerd. “Maar dat zal een kortstondige situatie zijn”, klinkt het nog. “Voor Electrabel is het geen probleem. Wij kunnen nog steeds al onze klanten zonder probleem beleveren.”