Onstabiel weer blijft aanhouden: ook volgende week nog veel wolken en regen

Na de soms hevige regenbuien van de laatste tijd mogen we de komende dagen eigenlijk niet klagen. Het blijft wisselvallig met vaak kans op regen of buien, maar het intense onweer blijft voorlopig uit. De temperaturen blijven schommelen rond de 20 graden.

Zondag wordt het, na het optrekken van het soms hardnekkige ochtendgrijs, uiteindelijk vrij mooi weer met enkele zonnestralen. Na de middag is er opnieuw kans op enkele onweersbuien in het zuidoosten van het land. Maxima rond 21 graden op de Ardense hoogten, tot 25 à 26 graden waar de zon voldoende schijnt in Vlaanderen. Aan zee is het met 17 graden opnieuw aanzienlijk koeler.

Maandag trekt een onweerachtige buienzone naar onze streken vanuit Frankrijk. Die zone bereikt eerst het zuiden van het land en later ook het centrum. Vooral ten zuiden van Samber en Maas kan lokaal veel regen vallen. Over het noorden blijft het overwegend droog. De maxima schommelen tussen 19 en 24 graden.

Dinsdag krijgen we veel bewolking en soms regen of buien. We verwachten de meeste neerslag over de zuidoostelijke helft van het land. Het wordt gevoelig frisser dan de vorige dagen met maxima tussen 14 en 20 graden.

Woensdag krijgen we een overwegend droog weertype met evenwel vrij veel wolken. In de namiddag kan de zon er vaker doorkomen. Maxima van 14 tot 20 graden.

Van donderdag tot zaterdag zorgt een westcirculatie voor een licht verstoord weertype met af en toe enige onstabiliteit. Het is daarbij wisselend bewolkt met af en toe wat regen of enkele buien. De maxima situeren zich rond de normale waarden en schommelen tussen 20 en 25 graden.