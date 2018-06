Mousa Dembélé over zijn idool, racisme en zijn carrière: “Ik kijk niet zo op naar sportfiguren”

Mousa Dembélé is anders dan de doorsnee voetballer. Voetbal is zijn werk, maar daarbuiten heeft hij een breed interesseveld. Zijn idool? “Ik had als kind geen idolen. Ik kijk niet zo op naar sportfiguren. Ik heb wel grote bewondering voor Elon Musk van Tesla. Die man is zo vooruitstrevend, een genie”, vertelt hij aan De Zondag. De Rode Duivel heeft het ook over hoe hij omgaat met racisme en over zijn carrière.

Mousa Dembélé vertelt in een interview met De Zondag meer over de persoon die hij is achter de voetballer. De middenvelder van Tottenham heeft bijvoorbeeld niet gestudeerd, maar is wel geïnteresseerd meer dan alleen voetbal. Armoede vind bij bijvoorbeeld fundamenteel onrechtvaardig. “Een van mijn dromen is een basisinkomen. Een profvoetballer verdient veel geld, maar niet iedereen heeft die luxe. Elke mens heeft een talent, maar niet iedereen kan dat talent benutten. Ik denk dat een basisinkomen kan zorgen voor vrijheid in het hoofd van de mensen.”

Zelf heeft Dembélé nooit in armoede geleefd, zijn vader wel. Die ontvluchtte in de jaren ‘70 zijn geboorteland Mali. “Reizen naar Mali, het geboorteland van mijn vader, heeft mij veel wijzer gemaakt. Daar heb ik echte armoede gezien. Ik zag daar de andere kant. Als mijn kinderen ouder zijn, wil ik hen ook het leven in Afrika tonen”, zegt hij aan De Zondag.

Racisme

Zelf groeide de Rode Duivel op in Antwerpen, waar hij te maken kreeg met racisme. “Ik ga zelden uit. Ik ben vroeger vaak geweigerd aan de ingang van een discotheek, dat was geen leuk gevoel. Als ik een discotheek op honderd meter nader, voel ik nog dat gevoel opborrelen.”

Ondanks dat hij zelf al te maken kreeg met racisme gaat Dembélé er wel goed mee om. “Ik probeer racisme te begrijpen, hoe moeilijk dat soms ook is. Ik ben blij dat ik een halfbloed ben. Ik kan mij inleven in het hoofd van blank én zwart. Mijn ouders hebben er altijd op gehamerd eerst naar jezelf te kijken en ervoor te zorgen dat jouw ziel proper is. Dat probeer ik te doen. Ik heb nog nooit gereageerd met haat op racisme.”

De Tottenham-speler vindt dat de Rode Duivels helpen tegen racisme. “De jongens van de nationale ploeg tonen dat wie hard werkt en zijn talent benut, de top kan bereiken. Ras of religie doet er niet toe.”

Carrière

Dembélé speelde achtereenvolgens bij Beerschot, Willem II, AZ, Fulham en is nu al zes seizoen aan de slag bij Tottenham. De Rode Duivel vindt zijn carrière geslaagd, zegt hij. “Ik heb nog steeds plezier in het voetbal. Ik geniet ervan. Dat is voor mij het voornaamste. Ik vergelijk mij nooit met andere voetballers. Dat interesseert mij niet. Ik kijk naar mezelf.”

Voorts zegt de Belg dat minder de kritiek krijgt dat hij vaker moet scoren sinds hij meer als controlerende middenvelder speelt. “Daardoor verdween die druk, maar voor mezelf doet dat er weinig toe. Ik geniet ervan om te scoren, maar ik geniet evenveel van een dribbel of een bal afpakken.”

Zijn grootste ontgoocheling: “De titelwedstrijd verliezen met AZ tegen Excelsior was best heftig, maar ook de nederlaag tegen Wales op het EK van 2016 was een grote ontgoocheling.” Op 14 juni start het WK in Rusland, daar krijgt Dembélé samen met de Rode Duivels de kans om beter te doen dan in 2016 en zo de ontgoocheling door te spoelen.