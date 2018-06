Toptransfer Liverpool valt dan toch nog in het water

Fekir geldt al jaren als een toptalent maar zijn carrière werd afgeremd door blessures. Vorig seizoen nam de spelmaker van Lyon echter een leidersrol op zich met 18 goals en 7 assists voor de nummer drie uit de Ligue 1. De 24-jarige Fransman, die met Les Bleus naar het WK trekt, wordt al weken aan Liverpool gelinkt. Het deed de ronde dat Fekir afgelopen vrijdag medische testen zou afleggen op Anfield en daarna een vijfjarig contract zou tekenen. Liverpool zou 55 miljoen euro neertellen.

De Franse club ontkende eerder al formeel de berichten in de media over Fekir en ze nu dus duidelijk dat de transfer niet doorgaat. “Olympique Lyon heeft de onderhandelingen met vertegenwoordigers van Nabil Fekir en Liverpool zaterdagavond om 20u00 afgebroken. Hoewel de transfer van Fekir het hoofddoel was van Liverpool en meerdere andere clubs concrete interesse hebben getoond, kunnen we met trots melden dat Fekir ook volgend seizoen bij Lyon speelt”, deelde de nummer drie van de voorbije Ligue 1 mee.

Fekir, de 24-jarige kapitein en uithangbord van Olympique Lyon, heeft nog een contract bij het team van coach Bruno Génésio tot medio 2020. De middenvelder bereidt zich momenteel met Frankrijk voor op het WK in Rusland.

Nabil Fékir had gone as far as choosing his Liverpool shirt number, before the deal collapsed, according to tomorrow's L'Équipe.