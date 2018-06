Meerdere slachtoffers na schietpartij in Hollywood

Schietpartij op Tiara Street in Hollywood Foto: Google Maps Streetview

In Hollywood (L.A.) heeft een man kort na de middag het vuur geopend en daarbij verschillende slachtoffers gemaakt. Volgens de brandweer van Los Angeles raakten in totaal zeven mensen gewond. Dat meldt The Mirror.

Het incident deed zich voor in Tiara Street, in het noordelijke deel van Hollywood (Los Angeles). Zeven mensen werden naar het ziekenhuis gebracht, vijf mannen en twee vrouwen, niemand van hen verkeert in levensgevaar.

Voorlopig wijst niets in de richting van een terreurdaad.

